Tuttosport, stamani in edicola, scrive di un Daniele De Rossi che starebbe ancora riflettendo sul proprio futuro. Il centrocampista - si legge - continua ad allenarsi quotidianamente. Rimane in ballo la proposta della Fiorentina, con il giocatore che è frenato sostanzialmente dall'eventuale reazione dei tifosi romanisti nel caso in cui opti per Firenze.