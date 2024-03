DE ROSSI, Quando sperò di diventare l'allenatore viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione torna indietro nel tempo a quando Daniele De Rossi sperò davvero, almeno per un paio di giorni, di diventare l’allenatore della Fiorentina. Tuttavia nell’estate 2020 per l’attuale tecnico della Roma la porta si chiuse in un batter d’occhio: "galeotto" fu un flirt, quello fra De Rossi e il ds Pradè, sgradito ai piani alti della dirigenza viola.

In particolar modo non piacque a Rocco Commisso, che profondamente legato a Iachini scelse di riconfermare il mister che aveva voluto pochi mesi prima. Ne seguì un bisticcio: la Fiorentina, a muso duro, smentì i rumors legati a De Rossi benché pochi mesi dopo sia stato il tecnico stesso a confermare che quella di andare ad allenare la Fiorentina fosse più di un’ipotesi.