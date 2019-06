DE ROSSI, Piace molto ai viola: si aspetta via libera

Spazio al tema relativo a Daniele De Rossi e a un suo possibile approdo in viola sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: «Io non so niente di mercato. De Rossi è un bravissimo ragazzo. Io non lo critico ma nel calcio si inventano tante storie» è stata la risposta di Commisso sul tema: un tono ben diverso da quello usato la sera precedente per stroncare l’ipotesi Balotelli. La verità è che De Rossi è una pista aperta. Piace a Montella e piace a Pradè. È l’uomo di esperienza che potrebbe far da chioccia a Bennacer, il giovane talento dell’Empoli destinato ad approdare in maglia viola. La Fiorentina aspetta solo il via libera di De Rossi per piazzare l’assalto decisivo. Naturalmente si parla di un contratto annuale.