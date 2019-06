DE ROSSI, La Viola ci spera ancora: ecco perché

Spazio al futuro Daniele De Rossi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. La Fiorentina - si legge - non ha perso la speranza di convincere il giocatore ad accettare la propria offerta. Daniele ne apprezza i vantaggi, tra i quali la vicinanza alla Capitale e la possibilità di avere Coverciano vicino alla sede degli allenamenti, potendo così già cominciare a frequentare il Supercorso per allenatori. Se invece l’ex capitano giallorosso alla fine dovesse decidere di dire di no, allora la strada della collaborazione tecnica col ct Mancini sembra sempre la via più probabile.