DE ROSSI, La panchina viola solo sfiorata ormai tre anni e mezzo fa

Nella sua edizione oggi in edicola il Corriere Fiorentino, in vista di Fiorentina-Roma di domani sera, fa un salto indietro nel tempo a tre anni e mezzo fa. Era il 2020 e nelle idee della dirigenza viola, soprattutto di Pradè, per rilanciare la Fiorentina il nome giusto era quello di Daniele De Rossi. L'ex centrocampista della Roma, da poco ritiratosi e ancora senza patentino, era considerato dal Direttore Sportivo viola il profilo giusto per costruire un progetto ambizioso e di lungo periodo. Nonostante le smentite, Capitan Futuro quell'estate fu davvero ad un passo dalla panchina viola, come raccontato poi dallo stesso De Rossi: "Ci sarei andato di corsa anche se non avrei dovuto prima prendere il patentino ma iniziare da una piazza bella carica come quella di Firenze mi sarebbe piaciuto tantissimo".

Se è stato così vicino, perché alla fine l'attuale allenatore giallorosso non è arrivato a Firenze? Scelta di Commisso che, dopo aver appreso la notizia dai media invece che dai suoi dirigenti, fece saltare la trattativa. Al presidente non piacque che il suo Direttore Sportivo lo tenne all'oscuro della situazione e infatti Pradè stesso fu vicino ad essere licenziato.

Ripensandoci oggi, in particolare vedendo quanto di buono sta facendo il tecnico nativo di Ostia sulla panchina della Roma, vien il pensiero che quell'idea alla fine non fosse sbagliata. Anche se fu lo stesso a Pradé, con lungimiranza, a suggerire poi la pista Vincenzo Italiano. Domani i due giovani allenatori si incroceranno al Franchi, i quello stadio che poteva essere di De Rossi e invece è diventato di Italiano.