DE ROSSI, Ecco quali sono i dubbi nella sua testa

Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport a proposito della vicenda De Rossi-Fiorentina, la testa ragiona in maniera diversa dal cuore. DDR teme di non essere più all’altezza per recitare un ruolo da attore protagonista. Quello che ha sempre interpretato. I problemi fisici sono reali. Come testimonia anche l’ultima stagione disputata con la Roma. E allora la bilancia torna in bilico. Continuare o iniziare una nuova vita sportiva? Di sicuro, per ora non accetterà l’offerta di lavorare con Pallotta in qualità di dirigente. Quella strada è chiusa. Piuttosto lo incuriosisce l’idea di inventarsi allenatore. DDR pensa al Supercorso. È consapevole di dover studiare per diventare «qualcuno» anche in un ruolo diverso. E nel frattempo potrebbe raccogliere al volo l’assist che gli ha servito Roberto Mancini, che lo vorrebbe nel suo staff tecnico.