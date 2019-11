DE ROSSI, Cuore argentino: prolungherà col Boca

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'esperienza di Daniele De Rossi a Buenos Aires, sponda Boca Juniors, sta procedendo per il meglio. Questo non certo per il denaro che ha deciso di guadagnare l'ex centrocampista della Roma, poco più di 500mila euro annui, quanto piuttosto per l'affetto che i tifosi gli hanno riservato fin dal suo approdo in Argentina. Un affetto che avrebbe già convinto il giocatore a prolungare il suo contratto con il Boca e aggiungere un altro anno alla sua carriera in Sud America. Daniele De Rossi ha il cuore del Boca ormai.