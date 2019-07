DE PAUL, Chiesti 40mln: la Fiorentina resta di sasso

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del possibile affare per Rodrigo De Paul tra Udinese e Fiorentina. C'è stata una richiesta da parte di Barone e Pradè per il trequartista argentino, ma la risposta dei friulani ha gelato i viola: 40 milioni senza contropartite tecniche. La Fiorentina ha dunque preso tempo e aspetterà dopo il 10 agosto per un nuovo assalto, con la speranza che nessuna big intervenga in questo lasso di tempo. Il giocatore piace sia a Pradè che a Commisso, e la Fiorentina non molla l'obiettivo. Ma al momento 40 milioni sono un ostacolo insormontabile.