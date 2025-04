De Gea, decisivo anche in Conference. Orgoglio viola e rammarico United

Giovedì sera De Gea è stato protagonista fisicamente, con la sua presenza e le sue parate a Celje, mentre è stato protagonista, come assenza che si fa sentire, a Lione. Se in Slovenia l'estremo difensore spagnolo è stato decisivo per permettere la vittoria alla Fiorentina, in Francia l'attuale portiere del Manchester United Onana è stato invece dannoso per i Red Devils con due errori grossolani che hanno permesso ai transalpini di pareggiare. Se a Manchester c'è rammarico per aver lasciato andare via da svincolato un portiere di questo livello, a Firenze c'è invece soddisfazione per come sta rispondendo l'estremo difensore spagnolo che su X ha twittato "Un passo più vicino", riferendosi ovviamente alla finale di Conference League in programma il 28 maggio a Breslavia. Considerando anche le precedenti presenze, 41 in Europa League e 55 in Champions League, De Gea nell'eventuale semifinale di Conference potrebbe raggiungere quota 100 gettoni nelle competizioni Uefa per club.

Come riportato dal Corriere Fiorentino De Gea in questa stagione ha una percentuale di parate, rigori esclusi, del 75.5% sui tiri nello specchio ricevuti. Insomma l'ex Atletico Madrid è una sicurezza e la Fiorentina è pronta a rinnovargli il contratto.