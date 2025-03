De Gea contro Carnesecchi. La Nazione titola: "Duello tra giganti"

La sfida al Franchi non sarà solo tra le squadre, ma anche tra due dei migliori portieri del campionato: David De Gea e Marco Carnesecchi. Nonostante le loro differenze anagrafiche, entrambi sono diventati colonne portanti delle rispettive formazioni.

De Gea, pilastro della Fiorentina, ha conquistato rapidamente la fiducia di Palladino, dimostrando leadership, esperienza e carisma. Con 29 presenze stagionali, 9 clean sheet e 32 gol subiti in 2.640 minuti, ha abbattuto ogni dubbio sulla sua condizione, rispondendo a chi lo credeva arrugginito dopo un anno di inattività. Oggi, la sua prestazione è impeccabile, e il futuro rimane un'incognita, in attesa della sua decisione per la prossima stagione.

Lo scrive La Nazione.