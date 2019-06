DDV, Pioli incomprensibile, si è spaventato. I tifosi...

"Ho venduto per amore" è quanto dice Diego Della Valle nell'intervista al Corriere dello Sport in cui confessa: "Andrea voleva vendere, io l'avrei tenuta. Avevamo tre-quattro soluzioni, abbiamo scelto la migliore". Poi le parole su Pioli: "Quest'ultima fase quasi drammatica e inspiegabile, come il comportamento di Pioli, le sue dimissioni ci hanno sorpreso. Stefano è una bravissima persona e un ottimo tecnico, per noi era l'ideale e l'avremmo tenuto. Io e Andrea eravamo d'accordo su questo punto. C'era tempo per prolungare, la fiducia non si era esaurita. Inseguito Montella ha trovato una squadra svuotata, eppure i valori tecnici non mancano. Stefano non l'ho proprio capito, forse si è spaventato. Il comunicato in risposta alle dimissioni l'ho scritto io, così come la lettera ai tifosi, i migliori d'italia, ogni tanto un lenzuolo di protesta ma niente di più. Abbiamo fatto sempre di testa nostra, come voto per le emozioni vissute do un voto tra il 7 e l'8"