DDV, L'imprenditore in aiuto dei conti Tod's

"Della Valle in aiuto dei conti Tod's". Questo il titolo all'interno dell'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano dove si evidenzia come il colosso del lusso non macini più utili stellari ed abbia chiuso il semestre in perdita. Il patron prova ad arginare il calo in Borsa sostenendo il titolo, grazie alle mega plusvalenze su Italo.

C'è grande attesa per i conti dei primi nove mesi del 2019 che saranno svelati oggi dopo la perdita di 6 milioni nei primi 6 mesi dell'anno. Dal 2015 in poi la progressione irrefrenabile si è arrestata ed ha subito una frenata. Nel 2018 il gruppo calzaturiero di Diego Della Valle ha realizzato utili per 47 milioni, la metà del carico di profitti fatti segnare fino al 2015 e, da allora, i ricavi sono scesi di 100 milioni in tre anni.

Gli effetti della battuta d'arresto sono evidenti anche a monte: la Diego Della Valle srl, una dei due forzieri della famiglia marchigiana che possiede il 9,6% di Tod's ha dovuto svalutare per 66 milioni nel 2018 il valore della partecipata, mentre tiene il resto del capitale, il 50,3% di Tod's detenuto dall'altra holding la Di. Vi.

I due fratelli hanno trovato un'exit strategy per la Fiorentina, costata parecchi milioni negli anni. In carico per 90 milioni nella Della Valle srl è stata ceduta per oltre 130 milioni a Commisso.