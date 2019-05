DDV, Ecco il perché della lettera pubblicata ieri

In molti si sono chiesti perché Diego Della Valle abbia scelto proprio ieri - giorno di partita, di contestazione e della ricorrenza dei 50 anni dal secondo Scudetto - per tornare a parlare della situazione di casa Fiorentina. Repubblica spiega che la lettera sarebbe stata figlia delle dichiarazioni di Nardella nel confronto politico lunedì scorso, nel quale il Sindaco di Firenze ha detto a proposito dello stadio: "Ora non ci sono più alibi". Lo sfogo di DDV sarebbe stato dunque fatto per entrare a gamba tesa sul candidato Sindaco, nonché primo cittadino uscente a Firenze. Il tentativo è chiaro, così come è chiara l’intenzione di Nardella di non cadere in questo giochino anche perché Bocci è sempre pronto a punzecchiarlo sul tema. Difficile però anche immaginare che un uomo d’affari come Diego Della Valle, uno che ha costruito un impero economico, si sia messo in questa condizione di scontro senza avere una via d’uscita o di fuga.