DALLE MURA, Colpito da Commisso. In Brasile...

"Siamo venuti in Brasile per fare un torneo da protagonisti". A dirlo a La Nazione è Christian Dalle Mura, difensore della Fiorentina che milita nella Nazionale Under 17 adesso impegnata nel Mondiale di categoria. Il giovane viola si è detto fiducioso riguardo alla competizione da affrontare ed orgoglioso di rappresentare un Paese intero. La promessa fatta ai compagni che non sono potuti essere là come Esposito è quella di arrivare fino in fondo al torneo. Il suo sogno è quello di seguire proprio le orme del talento nerazzurro: "Spero di esordire anche io in prima squadra in Serie A con la Fiorentina". La sua stagione in Primavera sta proseguendo secondo le attese ed il classe 2002 si è comunque detto soddisfatto del rapporto instaurato con i compagni e l'allenatore che ha in lui tanta fiducia. Il vero gioiello però di questa nuova società è Rocco Commisso: "Mi ha colpito l'attenzione che ripone nel vivaio: l'acquisto dei terreni a Bagno a Ripoli, vedere gente come Castrovilli, Venuti e Sottil affermarsi in A... Si tratta di uno stimolo ulteriore".