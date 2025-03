Dalla crisi alla leadership viola. Per la Repubblica Gosens è pronto a sfidare l’Atalanta

Robin Gosens, dopo un anno difficile trascorso all'Union Berlino, ha ritrovato la felicità a Firenze. Il tedesco ha parlato di un periodo psicologicamente difficile, descritto come un "buco nero", e di come anche la sua famiglia non si sentisse a suo agio a Berlino. Il trasferimento alla Fiorentina, avvenuto all'ultimo minuto di mercato, si è rivelato decisivo, con Gosens che ha ritrovato la sua forma migliore, quella che lo aveva consacrato ad Atalanta sotto la guida di Gasperini.

A Bergamo, Gosens ha giocato 157 partite segnando 27 gol, mentre a Berlino le statistiche erano altrettanto positive, ma il benessere psicofisico è diventato il vero motore del suo gioco. A Firenze, ha recuperato la serenità e, oltre a brillare in campo, ha assunto il ruolo di leader all'interno dello spogliatoio. Le parole di Folorunsho lo confermano: un vero leader, capace di motivare e parlare con ciascun compagno. Il suo rendimento, con gol e assist, ha convinto la società ad esercitare l'opzione di riscatto, con una cifra intorno ai 7 milioni.

Oggi, Gosens affronterà il suo passato all'Atalanta, squadra con cui ha raggiunto la notorietà, ma ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con la Fiorentina.

Lo scrive l'edizione di Firenze de La Repubblica