DALLA CALABRIA, Rocco? È il sogno americano

L'edizione odierna de La Nazione propone questa mattina un'intervista a Domenico Vestito, da pochi giorni ex sindaco di Marina di Gioiosa Ionica (paese natale di Rocco Commisso) che parla del probabile nuovo proprietario della Fiorentina. Ecco le sue parole: «Non conosco personalmente Commisso ma è stato bambino con mio padre e i ricordi di famiglia nascono da lì. Le sue attività si sono svolte lontano dalla Calabria e la sua passione per lo sport è nota per quello che nel corso degli anni abbiamo letto di lui. In realtà non ha parenti diretti a Marina, solo qualche cugino alla lontana. Tutti parlano di lui come una persona estremamente seria, con grandi capacità e grande tenacia, per quanto ci riguarda incarna il sogno americano nella sua accezione più classica, perché è partito da una bottega di antennista e da lì ha costruito un impero. La Fiorentina? Non è la prima volta che il nome di Commisso viene accostato a una società di calcio Dico solo che è diventato importante senza rinnegare le proprie origini e questo secondo me è sempre un segnale positivo».