DALBERT, Siamo tutti con Montella: correrò per lui

Il terzino della Fiorentina Dalbert Henrique ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport in vista della sfida di domenica contro la sua ex squadra, l'Inter. Il brasiliano ha parlato dell'effetto che gli farà affrontare la sua ex: "Così è la vita. Ha deciso l'allenatore ed io volevo ritagliarmi maggiore spazio. E l'esperienza alla fiorentina è stata la scelta migliore che potessi fare". Ha continuato a parlare dei quattro ko consecutivi e alla domanda se la gara di domenica sia decisiva per Montella ha risposto così: "Lo stimiamo tutti, è un tecnico fantastico, un'ottima persona. Io in campo correrò anche per lui, così come il resto della squadra. Infine si è lasciato andare anche in una battuta sul suo connazionale Pedro: "Sta lavorando sodo e credo che non appena riuscirà a trovare il primo gol, non appena festeggerà col suo solito "inchino", toglierà...il tappo e sarà tempo di divertirsi per tutti".