"Fiorentina: un terzino va, un altro viene. Scambio Biraghi-Dalbert. Commisso: De Paul? Ci piace, ma le spese vanno fatte bene". Questa la titolazione in prima pagina del Corriere Fiorentino oggi in edicola. Sul club viola, ecco il titolo del pezzo presente all'interno del quotidiano: "Porte girevoli sulla fascia", in merito all'accordo di mercato con l'Inter.