Dal Verona al Verona. Kean torna, ricorda la tripletta e suona la carica alla Fiorentina

Nelle sue pagine sportive, la Repubblica (ed. Firenze) si sofferma su Moise Kean e sull'imminente sfida al Verona, quella da ex che all'andata valse per lui una magnifica tripletta davanti al Franchi. Tre esultanze per altrettante prodezze, una più bella dell’altra, che continuavano a proiettare la Fiorentina nelle zone alte di classifica certificando al contempo la grandezza del numero 20 viola, straordinario cannoniere nel pieno della sua forza. La Fiorentina toccava quota 8 successi di fila e viaggiava a vele spiegate grazie a Kean in primis.

Ora il mondo si è capovolto, scrive Repubblica. La Fiorentina fatica, sta perdendo posizioni in classifica e l’autostima è in calo piuttosto verticale. Serve un’impennata e soprattutto serve Kean. Che per fortuna rientra dopo il turno di squalifica scontato proprio contro la formazione di Fabregas e pagato (non soltanto per la sua assenza) in modo pesantissimo. Sconfitta e prestazione davvero scadente. Fiorentina aggrappata a “San Moise” quindi. Il centravanti viola torna in campo dopo la denuncia nei confronti dei vergognosi insulti razzisti che gli sono piovuti sui social dopo la gara contro l’Inter. Un motivo ulteriore per citare le istituzioni della città.