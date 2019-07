DAINELLI, Il ruolo dirigenziale e da fratello maggiore

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si analizzano le parole di Dario Dainelli che ieri ha parlato in una lunga intervista rilasciata al canale ufficiale della Fiorentina direttamente dall'Università del North Carolina. L'ex capitano viola è stato annunciato qualche settimana fa come nuovo supervisore dell'area tecnica. Dainelli ha confermato come già nel 2014, quando giocava al Chievo, Pradè lo aveva chiamato ma allora non se ne fece nulla: "Il mio è un ruolo delicato - ha affermato Dainelli - perché sarò a stretto contatto con la squadra rapportandomi con il ds e Antognoni". Sarà, come si è definito lui stesso, il fratello maggiore della squadra.