Contro il Verona potrebbe arrivare la prima convocazione in stagione per Bryan Dabo, fresco di impegno con il Burkina Faso. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che sottolinea come essendoci tante assenze a centrocampo il mediano burkinabè potrebbe andare in panchina. Zurkowski e Benassi sono i favoriti per un posto da titolare.