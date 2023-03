DA13, L'omaggio 5 anni dopo sotto gli occhi di Pioli

Un incrocio dalle forti emozioni. Quella di sabato sera al Franchi ( ore 20,45) tra Fiorentina e Milan non sarà una gara come le altre. Il ritorno di Stefano Pioli a Firenze coincide esattamente col quinto anniversario dalla scomparsa del capitano Davide Astori che proprio con Pioli aveva condiviso un pezzo della sua avventura fiorentina. Sono tanti i ricordi dell'attuale tecnico rossonero: le lacrime dei giocatori, le migliaia di sciarpe, foto, ricordi affissi alle cancellate dello stadio Franchi, il funerale in piazza Santa Croce, gli applausi ai giocatori della Juventus compagni di nazionale di Astori, il pensiero dei tifosi per la compagna di Davide, Francesca Fioretti, e per la figlia Vittoria, il silenzio, i fumogeni viola, il numero 13 ritirato ufficialmente dal club, il murale, il gol di Vitor Hugo in Fiorentina-Benevento, la prima gara al Franchi dopo la morte di Astori. In questi cinque anni tanto è accaduto. Pochi giorni fa, a Firenze il fratello Bruno ha presentato l’associazione intitolata a Davide. La serata di sabato sarà speciale e anche i tifosi vorranno dare il loro contributo. Si va verso il tutto esaurito e l’obiettivo è quello di superare il record stagionale che appartiene, finora, alla sfida interna contro l’Inter di ottobre ( 36 mila 699). E l’associazione Davide Astori Ets, in collaborazione con Acf Fiorentina, sarà presente prima del fischio d’inizio con una raccolta fondi accessibile anche dal profilo instagram dell’Associazione. Il ricavato sarà destinato alla fornitura di un chemioterapico contro l’anemia falciforme, malattia molto diffusa in Africa. A riportarlo è Repubblica.