DA TORINO, Il piano della Juve per Bonaventura

La Juventus tenta Giacomo Bonaventura: notizia che ha scosso la serata di ieri e che è ripresa da la Stampa: i bianconeri sono a caccia di un colpo last minute, per rinforzare il centrocampo con un profilo d’esperienza e che non richieda un grosso dispendio economico, data la situazione in cui tergiversa il club. Dunque hanno sondato il terreno con la Fiorentina per Giacomo Bonaventura.

Operazione complicata anche per Giuntoli, vista la centralità di Jack nello spogliatoio e in campo. Operazione però non impossibile: Bonaventura è in scadenza di contratto, con opzione di rinnovo annuale in base a determinate condizioni, ma le trattative per prolungare l'accordo si sono interrotte in autunno. Il club viola non vorrebbe cederlo, ma la situazione è in evoluzione e le due società trattano anche per il futuro di Arthur (che vuole restare a Firenze dopo il prestito).