DA NAPOLI, Settimana di vendite. Tonelli in viola?

"Settimana di vendite: via Chiriches, Ounas e Tonelli". Titola così a pagina 19 l'edizione odierna de Il Mattino sul mercato in uscita del Napoli. I partenopei dovranno cercare di piazzare questi tre giocatori con l direttore sportivo Giuntoli che sta lavorando per la cessione di Chiriches al Sassuolo, quella di Tonelli alla Fiorentina e quella di Ounas in prestito al Cagliari o al Nizza.