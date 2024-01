DA NAPOLI, Gli azzurri monitorano due calciatori viola

Non solo Lazar Samardzic, il Napoli si muove per rinforzare la squadra a disposizione di Walter Mazzarri. E il Mattino, nell'edizione odierna, sottolinea come sulla lista del Ds Meluso ci siano anche due calciatori della Fiorentina: anche se è il centrale dell'Udinese Nehuen Perez l'obiettivo numero uno per la difesa, gli azzurri pensano ad un altro argentino come Lucas Martinez Quarta, già sondato secondo il Mattino.

Inoltre sulla trequarti, continuano le difficoltà per arrivare a Samardzic. E così, sempre dalla Fiorentina il Napoli avrebbe sondato Antonin Barak, centrocampista che il direttore sportivo Mauro Meluso ha avuto nella sua avventura a Lecce qualche anno fa. Come Barak sondato anche Lassana Coulibaly della Salernitana, oltre a Florian Neuhaus del Borussia Moenchengladbach, che piace in Italia anche alla Lazio.