Da Dolfi a Puzzoli, le pianticelle della Fiorentina Under 18 con il futuro segnato

L’edizione odierna de La Nazione segnala qualche nome di giovani pianticelle viola che si sono distinte al Torneo di Viareggio con la Fiorentina Under 18. Tanto per cominciare, il portiere classe 2007 Brando Dolfi, destinato - si legge - a seguire la strada tracciata da Martinelli e Vannucchi. Infatti Spalletti lo ha aggregato per alcune amichevoli in famiglia a Coverciano. Poi il centrale classe 2006 Edoardo Sadotti, e il mediano Piergiorgio Bonanno, autore di tre assist. Bene pure Giorgio Puzzoli, 2006 e protagonista con tre reti, oltre a Carlo Evangelista, esterno destro tutto corsa e dribbling cresciuto tra Ternana e Perugia.