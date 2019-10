DA BIABIANY A BERGE, Le idee viola per gennaio

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla di quelli che possono essere gli affari di mercato della Fiorentina in vista della sessione invernale: dopo la fine dell’esperienza nel Rennes, Ben Harfa può rappresentare un colpo di sicuro effetto. E a costo zero si può offrire un contratto anche a Biabiany rimasto libero dopo la scadenza dell’accordo con il Parma. Con la fine dell’anno, il calcio degli States lascia liberi i suoi calciatori e la suggestione Ibrahimovic gira su Firenze da diverso tempo. Ci sono poi quei giocatori che sono stati già accostati di nuovo alla maglia viola ma per i quali servirà mettere a bilancio una maxi-cifra. E’ il caso di De Paul e del talento del Genk, Berge. Per il primo i soldi per una base di trattativa sono circa 25 milioni e l’opzione più giusta per affrontare il discorso potrebbe essere questa: prestito per la seconda parte della stagione in corso e riscatto obbligatorio a giugno. Una formula che può essere la soluzione anche per una possibile trattativa per portare Berge sulla mediana della Fiorentina di Montella. Il cartellino del giocatore è valutato 20 milioni di euro ma è impensabile che un’operazione di questa entità si possa definire in tutto nel corso della sessione invernale.