CUTRONE-VERETOUT, Si scalda l'asse Milano-Firenze

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport questa mattina, un nome sul taccuino del Milan è quello di Jordan Veretout, anche in questo caso non una new entry delle ultime ore. La base per intavolare un discorso c’è perché la Fiorentina intende cederlo e lui se ne vuole andare. I problemi semmai potrebbero arrivare dalla valutazione del club viola, che si assesta sui 25 milioni. Troppi, per come la vede il Milan. Attenzione al tragitto inverso: a Montella piace molto Cutrone e Patrick potrebbe finire negli argomenti di discussione viola, con il Milan potrebbe valutare l’evoluzione della faccenda: Cutrone è uno di coloro che garantisce una plusvalenza completa.