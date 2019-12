CUTRONE, Intesa entro weekend. Alternativa Petagna

Sul fronte dell'attacco si lavora per definire l'arrivo di Patrick Cutrone. Come scrive La Nazione, la situazione dovrebbe sbloccarsi nelle prime ore del 2020, o magari quando rientrerà a Firenze Rocco Commisso. Quindi nel weekend. Alle spalle del centravanti del Wolverhampton c'è Andrea Petagna, che - vuoi per una tattica di mercato, vuoi per un concreto interesse di Iachini - rimane in attesa di una chiamata da Firenze.