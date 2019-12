CUTRONE, È lui il prescelto per il nuovo attacco

Come spiega questa mattina La Nazione, nonostante il ribaltone in panchina e il sempre più probabile arrivo di Beppe Iachini resta sempre molto forte la candidatura di Patrick Cutrone per il nuovo attacco della Fiorentina. L’ex attaccante del Milan è un giovane, ma ha già maturato esperienze importanti, anche se quella al Wolverhampton non ha riservato le soddisfazioni che pensava. Un ritorno in Italia che si sta avvicinando sulla base del prestito con diritto di riscatto obbligatorio ad una somma vicina a quella sborsata dagli inglesi. I contatti tra la Fiorentina e il club erano stati allacciati quando a fine di novembre Barone e Pradé fecero un blitz a Londra. I due dirigenti viola – era il 22 novembre – a sorpresa fecero un viaggio Oltremanica con il pretesto di visitare alcuni centri sportivi ma anche per sondare il terreno con il Leicester per Praet e con il Wolverhampton per Cutrone.