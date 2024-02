CURVA, Misura colma, contestazione per società e squadra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al termine di Empoli-Fiorentina, sotto il settore ospiti c’è stata una contestazione per certi versi democratica, scrive oggi La Nazione. La delegazione in trasferta della Fiesole, d’altronde, ne ha avute un po’ per tutti: dalla squadra, invitata a tirare fuori gli attributi alla luce dell’unica vittoria centrata nell’anno nuovo, alla società, sollecitata invece a tirar fuori il denaro. La sensazione, in ogni caso, è che l’aria all’interno del tifo organizzato sia cambiata. Ciò alla luce di una serie di confronti interni che tra i capi ultras vanno ormai avanti da quasi due mesi. Nessuna spaccatura, sia chiaro: ogni decisione presa dalla curva in questi anni è sempre stata figlia di un pensiero condiviso. Ma è pacifico che rispetto anche solo allo scorso mese, dove in un clima di caos calmo il mercato iniziava a creare perplessità e i risultati della Fiorentina stavano già venendo a mancare, qualche presa di posizione in controtendenza rispetto al passato si sia vista.

Sembra che la misura all’interno della curva sia quasi colma e che ogni momento possa essere buono per reiterare in toni ancora più aspri un principio di malcontento che si è faticato a nascondere, pur tra una serie di cori di sostegno alla squadra. Già lunedì sera contro la Lazio non mancheranno nuovi striscioni.