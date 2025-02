Crisi Fiorentina: cambi discutibili e mancanza di alternative, i problemi di Palladino

Che succede alla Fiorentina? Terza sconfitta consecutiva, la seconda di fila senza segnare, con appena sette tiri in porta nelle ultime due partite e una crescente sensazione di confusione tattica. Tra posizioni in campo poco chiare e giocatori fuori ruolo, la disfatta di Verona solleva ulteriori dubbi su Palladino e sulla sua Fiorentina, che sembrava essersi rilanciata dopo le vittorie contro Lazio, Genoa e Inter. L'uomo al centro delle polemiche è, come capita spesso, l'allenatore, Raffaela Palladino. "Scelte discutibili e crolli con le piccole, il campionato sbagliato di mister Palladino" titola la Repubblica - edizione Firenze-, fornendo poi alcuni numeri: dall' 8 dicembre, la squadra ha incassato almeno un gol in dodici gare consecutive, raccogliendo appena undici punti, con una media scesa da 2,2 a 0,91. Questo calo ha allontanato i viola dalla zona Champions, costringendoli a lottare per l'Europa League. La situazione è aggravata dalla gestione dei nuovi acquisti: Fagioli e Ndour sono stati impiegati fuori ruolo, mentre l’assenza di esterni di ruolo ha reso inefficace il 4-2-3-1.

In difesa, la cessione di Kayode ha lasciato un vuoto sulla fascia destra, con Dodo senza un sostituto adeguato. La gestione di Pongracic è stata altalenante, mentre l’inserimento di Pablo Marì al posto di Ranieri ha suscitato perplessità. In attacco, Kean riceve meno palloni e manca un’alternativa valida. La Fiorentina, scrive Repubblica, ha ottenuto solo quattro punti contro le ultime quattro squadre in classifica, senza mai vincere. Il match contro il Lecce rappresenta un’opportunità per invertire la rotta e ridare stabilità alla panchina di Palladino, ormai in bilico.