CORVINO/2, Non so cosa accadde con Pioli. Montella...

Durante l'intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex dg viola Pantaleo Corvino ha parlato del suo secondo ciclo a Firenze: "E' il mio rimpianto, perché credo di aver dato il meglio soddisfacendo anche la richiesta di tagliare il monte ingaggi insostenibile". Secondo il dirigente pugliese è stato fatto un errore: "Mi spiace non aver dato peso a quei messaggi, sbagliati, che alteravano la realtà. L'anno scorso abbiamo giocato un girone intero perdendo solo due volte e siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia". Poi le dichiarazioni stizzite di Pioli dopo la gara con la Lazio: "Non so cosa sia successo con la società, credetemi". Domani, al Franchi, andrà in scena Fiorentina-Inter: "Sono certo che la squadra di Conte farà fatica". Secondo Corvino, Montella, in bilico, è più che cosciente del momento: "E' una persona intelligente e sa che alla fine nel calcio contano solo i risultati".