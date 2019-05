CORVINO, Pensa all'addio. C'è il Lecce nel suo futuro

Sulle pagine di Repubblica si parla anche di Pantaleo Corvino e dell'ipotesi che ritorni a Lecce da dirigente. Dal Salento assicurano sia solo una suggestione, ma il fatto che la squadra di Liverani sia tornata in A e le contingenti difficoltà a Firenze del dg hanno alimentato l'ipotesi di un suo ritorno alle origini. Per i leccesi sarebbe un grande colpo ingaggiare un dirigente così esperto, e nel caso ciò avvenisse Corvino andrebbe a fare il dg con Mauro Meluso - artefice della grande scalata - che resterebbe da direttore sportivo. Da Lecce negano tutto ma non è mistero che i rapporti tra il Presidente Saverio Sticchi Damiani e Corvino siano a dire poco ottimi: ci sono ancora i detrattori che non gli hanno perdonato alcune operazioni, ma per il figliol prodigo - conclude il quotidiano - c'è la grande ipotesi di un clamoroso ritorno a casa.