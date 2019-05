CORVINO, Il suo futuro resta ancora in stand-by

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina si parla anche del futuro del dg viola Pantaleo Corvino: con lui i Della Valle in questi giorni non hanno mai parlato delle sue prospettive e tutto procede secondo normale amministrazione. Dagli operatori di calciomercato si dice che il dg sia in stand-by e ieri Corvino ha visto il presidente Cognigni al centro sportivo ma solo per temi che non trattano della vicenda futuro. Anche la sua posizione, dunque, resta in forte bilico in caso sia di vecchia che di nuova proprietà.