CORVINO, Futuro Chiesa? A Firenze. E su Pioli...

Pantaleo Corvino, in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parla del futuro di Chiesa (e non solo): "Nessuno vale quanto lui, felice di avergli fatto firmare il primo contratto da professionista. Dove lo immagino? Lo immagino alla Fiorentina. L'incontro per allungare il suo contratto slitta? Noi ci auguriamo che chi vuole rimanere alla Fiorentina, rimanga volentieri. Chiesa è già oggi il più pagato della rosa, ha ancora 4 anni di contratto ed è sereno. Finiamo questo campionato e troveremo tempi e modi per parlare con lui come con Simeone, Benassi, Veretout, Biraghi. Quest’anno abbiamo tenuto tutti i migliori senza nemmeno aprire trattative con chi pure offriva grandi cifre. La famiglia Della Valle non ha mai messo il cartellino “vendesi” a nessuno. Apprezziamo chi vuole restare ma anche chi ha il coraggio e l’onestà di venirci a dire, a noi ma anche pubblicamente, che vuole andare via. Non apprezziamo invece chi gioca sporco. Scadenza Pioli? Gode della profonda stima mia e della società. C’è un’opzione di rinnovo e intendiamo proseguire con lui. Allenatori? Non cambio quasi mai in corsa. Ho esonerato il primo allenatore dopo 32 anni di carriera: Mihajlovic. La piazza lo aveva “mollato”. Grande dispiacere: è un uomo straordinario e corretto, che adoro".