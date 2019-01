CORVINO, Diawara? Impossibile. Presi Pjaca...

Diawara, Pjaca e Muriel, spiegati dal dg viola; ecco infatti un altro estratto dell'intervista di Pantaleo Corvino che prova a spiegare il flop del croato: "Certe storie non hanno spiegazioni. E non le puoi prevedere altrimenti non saresti un uomo ma il Padreterno. Siamo in un calcio usa e getta. Non puoi aspettare nessuno: lui è perfetto in allenamento, ma in partita non riesce a esprimersi. Se andrà al Genoa? Noi non lo mandiamo via ma se avesse altri desideri gli verremo incontro. Anche la Juve proprietaria del cartellino deve salvaguardare il patrimonio. In estate potevo prendere lui o De Paul. Ho scelto lui anche perché lo volevano tutti. E perché se avessi fallito questa operazione avrebbero detto che non ero più il Corvino di un tempo. Traoré? Un segnale di programmazione. E’ un grande talento. Se arriverà anche Diawara? Sapete quanto lo stimi. L’ho portato al Bologna garantendo al club la più grande plusvalenza di sempre. Ma il Napoli vuole una cifra per noi impossibile. Muriel? Si è comportato da uomo vero, mi aveva dato la sua parola. E l’ha rispettata anche dopo l’inserimento del Milan. In un mondo in cui anche i contratti firmati sono messi in discussione, un atteggiamento da uomo vero".