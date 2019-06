CORVINO, Cupo e distante. In attesa del proprio futuro

Secondo quanto riporta La Nazione, oggi in edicola, l'immagine che forse rende meglio di tutte l'idea di ciò che sta avvenendo sul pianeta Fiorentina è stata quella del venerdì precedente alla gara contro il Genoa. Nel giorno dell'allenamento a porte aperte Pantaleo Corvino ha preferito seguire in disparte il lavoro sul campo della squadra, senza parlare con nessuno al telefono. L'attuale dg viola avrebbe confidato a chi gli è vicino di non aspettarsi nulla di buono in vista della prossima stagione: infatti, pure in caso di permanenza dei Della Valle, cresce all'interno della società il partito di chi caldeggia un totale cambio nell'area tecnica. Tra le ipotesi c'è anche quella di proporre a Corvino un incarico nel settore giovanile.