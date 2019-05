CORVINO, Col cambio di proprietà può salutare. Altri...

Non è stato ancora toccato l'organigramma viola, e neppure il comparto tecnico. Secondo il Corriere Fiorentino, il cambio di proprietà potrebbe portare Pantaleo Corvino, la cui posizione non è ormai più salda come qualche mese fa, al definitivo addio. C'è poi il capitolo allenatore, con Vincenzo Montella affrettatosi dopo Fiorentina-Genoa a ribadire il suo entusiasmo. Logico a questo punto che anche il destino del parco giocatori attualmente sia un argomento congelato (con priorità alla situazione relativa a Federico Chiesa). Ma ogni decisione verrà presa durante il CdA di venerdì.