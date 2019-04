CORVINO, A breve si decide il suo futuro...

EX VIOLA JOVETIC, NUOVO KO: ROTTURA DEL CROCIATO? L'ex di Inter e Fiorentina Stevan Jovetic, durante Monaco - Reims, ha riportato un grave infortunio. Momento più che sfortunato per il montenegrino, che tornava in campo dopo 5 mesi di stop. Al minuto 84', il giocatore è stato costretto a chiedere il... L'ex di Inter e Fiorentina Stevan Jovetic, durante Monaco - Reims, ha riportato un grave infortunio. Momento più che sfortunato per il montenegrino, che tornava in campo dopo 5 mesi di stop. Al minuto 84', il giocatore è stato costretto a chiedere il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 14 Aprile 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi