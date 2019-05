COR.SPORT-STADIO, Smontella. Chiesa controcorrente

Il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport - Stadio è: "Smontella". Un pari e cinque sconfitte per Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina, un bottino che non è certo rassicurante. Il tecnico nel post-partita ha sottolineato la paura della squadra nel giocare in un ambiente come quello attuale a Firenze (QUI le sue parole), ma sta di fatto che in vista del prossimo anno dovrà smontare la rosa viola e ricostruire pressoché da zero. Chiesa invece va controcorrente: "È colpa nostra, non dell'ambiente" (QUI le parole del 25 viola).