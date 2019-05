CORSI, Che gioia il derby. Critiche? Può andar peggio

Il Presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, in un'intervista a Il Tirreno è tornato anche sulla vittoria contro la Fiorentina: "È stata una bella giornata e ne avevamo bisogno. Sono contento intanto per i giocatori e la squadra che ci stanno mettendo tutto, poi per i nostri tifosi. Che, nonostante tutto, sono sem- pre al nostro fianco. C’è grande stima nei confronti di Andreazzoli, c’è affetto verso il gruppo, e regalargli la soddisfazione del derby è stato gratificante anche per noi. Le critiche alla società? Fa parte del gioco e bisogna saperlo accettare. Per quanto mi riguarda, poi, potevo anche essere trattato decisamente peggio... Certo, le critiche non mancano ma neanche gli attestati di stima e di fiducia. Per questo mi sento di ringraziarli. Sia chiaro, comunque, che mi sento il primo responsabile di una stagione andata non proprio come speravamo e pensavamo".