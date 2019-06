COR.SERA, Cutrone è cedibile: il Milan fissa il prezzo

C’è un giocatore che potrebbe dire addio a Milanello dopo essere cresciuto nel vivaio milanista. Si tratta, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, di Patrick Cutrone, il cui futuro al Milan è sempre più in bilico. Stando a quanto riferito dal noto quotidiano, il giovane centravanti sarebbe sulla lista dei cedibili. Ieri i vertici di via Aldo Rossi hanno incontrato a Casa Milan il rappresentante dell’attaccante, il manager Donato Orgnoni per fare il punto della situazione. Le parti, con ogni probabilità, si rivedranno la prossima settimana.

Non mancano le squadre interessate a Cutrone (Torino su tutte, ma anche la Fiorentina di Montella). Paolo Maldini avrebbe già fissato il prezzo: 25 milioni di euro, non un centesimo in meno. L'attaccante rossonero, dunque, è sul mercato, ma si muoverà solo di fronte a una proposta importante che soddisfi le richieste del Milan.