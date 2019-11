CORR.VERONA, Tocca al bomber Di Carmine

"Hellas, ora tocca a Di Carmine Il bomber ha la Viola nel destino". Titola così il Corriere di Verona sull'attaccante gialloblu che domenica sfiderà la sua ex squadra, la Fiorentina: Samuel Di Carmine è tornato giusto in tempo per sfidare la propria storia. Domenica, al Bentegodi, l’Hellas gioca con la Fiorentina. L’attaccante gialloblù spera di essere al centro dell’attacco per una partita da ex che sente in modo speciale. D’altronde, Di Carmine è nato a Firenze, lì ha gli affetti, e poi in viola è cresciuto, percorrendo il tragitto delle squadre del settore giovanile, fino a debuttare tra i professionisti.