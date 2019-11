CORR.SPORT, Vlahovic più Ribery: nuova Fiorentina

Come scrive il Corriere dello Sport, con il centrocampo falcidiato dalle assenze moltissimo peso della gara contro il Verona passerà sulle spalle degli attaccanti. Torna Ribery, durante la cui assenza i viola non hanno brillato, anzi. Non solo, Firenze da tempo sta spingendo per la presenza in campo di un attaccante puro: Pradè quest'estate aveva indicato Vlahovic in tal senso, così da accettare la cessione di Simeone. Dunque con Ribery spazio quasi certamente al serbo, capace di trasformare il proprio mancino in qualcosa di velenoso, come a Cagliari. Se Montella scegliesse di confermare il 3-5-2 sarebbe pertanto probabile - si legge - vedere Chiesa nel ruolo di esterno a tutta fascia al posto di Lirola.