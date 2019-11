CORR.SPORT, Viola per cinque: il blocco-Montella

Come scrive il Corriere dello Sport, questa mattina in edicola, la Fiorentina ha i suoi stakanovisti. Sono cinque in particolare: Dragowski, Milenkovic, Pulgar, Castrovilli e Chiesa. I primi tre non sono mai stati sostituiti, i due italiani hanno invece rifiatato rispettivamente per mezz'ora e quarantuno minuti. Senza considerare recuperi. Nessun'altra squadra di Serie A ha fatto meglio: l'Inter, come la Lazio, non supera i tre, mentre quattro "evergreen" è il meglio che hanno potuto fare Parma, Torino e Verona.