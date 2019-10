CORR.SPORT, Tutti in fila dietro al maestro Ribery

Con la maglia numero 7, a Franck Ribery sono bastate giusto 7 giornate per sorpassare qualunque altro protagonista del campionato italiano in quanto a continuità e rendimento. Come scrive il Corriere dello Sport, il francese ha segnato e fatto segnare ma ha anche una media aritmetica - almeno per quel che riguarda il quotidiano in questione - praticamente perfetta: quel 7 che con lui sempre ritorna. Quasi come un mantra. Riesce ad eguagliarlo solo Salvatore Sirigu, dunque nemmeno CR7 (6,86 di media, come Duvan Zapata). Un po' più vicino, il Papu Gomez (6,93). Mentre, nella classifica dribbling, Ribery è secondo a quota 20 dopo i 21 di Filippo Falco del Lecce. Un maestro, FR7, a cui tutti finiscono per inchinarsi.