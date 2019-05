CORR.SPORT-STADIO, Viola via. E Corvino...

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola titola in prima pagina: "Viola via". Il riferimento è ai tanti giocatori che sono con la valigia in mano in casa Fiorentina, a partire da Chiesa, Veretout e Milenkovic: questi tre - scrive il quotidiano - non resteranno anche il prossimo anno a Firenze. Chi rientrerà sulle rive dell'Arno saranno invece Eysseric e Saponara, per i quali andrà deciso un futuro. Corvino intanto resta in sella alla Fiorentina, ma attorno a lui si moltiplicano le voci di una sua sostituzione.