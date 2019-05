CORR.SPORT-STADIO, Viola, adesso rischi

"Ora rischi". Apre così, in prima pagina, il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola. Se Montella perde con Parma e Genoa e Andreazzoli le vince tutte, l'Empoli supererebbe la Fiorentina in classifica. Sembra incredibile e avvilente per i fiorentini - scrive il quotidiano - ma dopo la rincorsa alla zona Europea, adesso alla Fiorentina corrono sulla schiena brividi da paura di retrocessione, come successo in altre due occasioni da quando i Della Valle sono in Serie A con la squadra viola (nel 2005 e nel 2012). L'ipotesi è piuttosta remota, ma certamente costituisce un'onta per chi ad inizio stagione si aspettava tutt'altro. A Parma diventa dunque uno scontro salvezza, con le antenne rizzate verso i "cugini" empolesi e il loro risultato contro il Torino.