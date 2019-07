CORR.SPORT-STADIO, Veretout all'asta. Roma...

Il Corriere dello Sport - Stadio titola la sua prima pagina: "Veretout all'asta" e parla delle trattative che procedono per la cessione di Jordan Veretout in casa Fiorentina. Il giocatore è una priorità per Giampaolo, tecnico del Milan, ma l'incontro avvenuto ieri tra rossoneri e viola non è andato per il meglio e si è chiuso senza intesa. Ci prova quindi adesso la Roma, che dopo la cessione di Nzonzi al Lione avrà i soldi necessari a soddisfare le richieste della Fiorentina. Sullo sfondo resta anche il Napoli.